На Украине объяснили невозможность военной победы ВСУ над республиками Донбасса

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10 октября 2019, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Maxym Marusenko / globallookpress.com

Киев должен урегулировать конфликт в Донбассе дипломатическими методами, потому что военная победа над самопровозглашенными ДНР и ЛНР невозможна. Такую точку зрения высказал украинский общественник Геннадий Борисичев.

Как отметил Борисичев, техника Народной милиции республик намного превосходит по своей мощности ту, что имеется в распоряжении Вооруженных сил Украины. Также общественник указал на то, что операция против ДНР и ЛНР привела бы к колоссальным жертвам среди мирного населения. Международное сообщество не разрешит Украине реализовать подобный сценарий, процитировал Геннадия Борисичева интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что Алексей Леонков, российский военный эксперт, назвал главное условие прекращения боевых действий на территории Донбасса.