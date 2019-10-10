Зеленский назвал единственное условие для встречи с Путиным

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10 октября 2019, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский назвал единственное условие прямой встречи с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования ситуации в Донбассе. В Киеве в четверг, 10 октября, проходит первая пресс-конференция Зеленского.

Глава Украины заявил, что его встреча с Путиным пока не планируется. По его словам, для полноценного разговора с российским президентом необходимо урегулировать обстановку в Донбассе и прекратить там военные действия. Как отметил Зеленский, встреча с Путиным для урегулирования в Донбассе возможна в двух форматах: "нормандский формат" и его прямая встреча с президентом РФ, - сообщает ТК "Звезда". Зеленский подчеркнул, что сейчас о прямой встрече никто не говорит, потому что все против, и он не знает, возможна ли прямая встреча. Но Зеленский убежден в единственном: "Эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну".

Украинский президент пока разговаривал с российским президентом только по телефону. Личных встреч у них не было.