Ключевое условие остановки боевых действий на востоке Украины раскрыл аналитик

//В мире 13+

10 октября 2019, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Алексей Леонков, отечественный военный аналитик, раскрыл главное условие прекращения вооруженного конфликта в Донбассе. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с журналистами.

Отвечая на вопрос издания «Новороссия» о перспективах мирного урегулирования, Леонков предсказал, что интенсивность огня в зоне боевых действий вряд ли прекратится, так как в Киеве некому отдать подобный приказ. Президент Владимир Зеленский, по мнению аналитика, является «марионеточной креатурой».

Алексей Леонков добавил, что война в Донбассе не прекратится, пока не поменяется внешний «хозяин» Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Энрике Менендес спрогнозировал потерю бывшей советской республикой новых регионов из-за продолжения конфликта на востоке страны.