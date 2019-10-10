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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Ключевое условие остановки боевых действий на востоке Украины раскрыл аналитик

, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

Ключевое условие остановки боевых действий на востоке Украины раскрыл аналитик
фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Алексей Леонков, отечественный военный аналитик, раскрыл главное условие прекращения вооруженного конфликта в Донбассе. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с журналистами.

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Отвечая на вопрос издания «Новороссия» о перспективах мирного урегулирования, Леонков предсказал, что интенсивность огня в зоне боевых действий вряд ли прекратится, так как в Киеве некому отдать подобный приказ. Президент Владимир Зеленский, по мнению аналитика, является «марионеточной креатурой».

Алексей Леонков добавил, что война в Донбассе не прекратится, пока не поменяется внешний «хозяин» Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Энрике Менендес спрогнозировал потерю бывшей советской республикой новых регионов из-за продолжения конфликта на востоке страны.

 

ДЦ

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