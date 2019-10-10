Названо имя возможного диктатора Украины после потери власти Владимиром Зеленским

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10 октября 2019, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Str / globallookpress.com

Невыполнение Киевом «формулы Штайнмайера» для Донбасса способно привести к установлению на Украине диктатуры. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад журналист Владимир Синельников.

По мнению Синельникова, если украинская сторона откажется от «формулы Штайнмайера», бывшая советская республика лишится помощи Соединенных Штатов и Европейского союза. Это приведет к резкому ухудшению социально-политической ситуации в стране, что, в свою очередь, спровоцирует кризис власти. После вынужденного ухода Владимира Зеленского с поста президента на Украине может установиться прямая военная диктатура во главе с нынешним министром внутренних дел Арсеном Аваковым, процитировал журналиста «ПолитНавигатор».

Ранее СМИ сообщили о согласии американских демократов на Майдан против Зеленского.