Фото: в Киеве с помощью ниток и скотча отремонтировали мост

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10 октября 2019, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Коммунальные службы Киева "починили" металлическое ограждение моста возле Привокзальной площади после жалоб местных жителей. Отмечается, что аварийное состояние конструкции попытались исправить с помощью ниток и скотча.

Фотографии опубликовали местные СМИ, передаёт РЕН ТВ.

На снимке видно, как сотрудники коммунальной службы примотали скотчем одну часть металлической балки к другой, а между ними наклеили большое количество ниток в несколько рядов.

Пользователи в Сети оценили изображение "отремонтированного моста", заметив, что "опоры моста безопаснее не стали - пешеходы рискуют упасть вниз".







