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10 октября 2019, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

Alexander Rekun, globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление. Зеленский призвал жителей Донбасса считать себя украинцами, знать и помнить, что Киев их не бросает и "вернет вместе с территориями". Украинский президент сегодня в ходе пресс-конференции огласил свой "план А".

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Зеленский рассказал и условия "плана Б". По его словам, "план Б" - это если путь возвращения территорий будет длинным, заключается в обеспечении всех желающих возможностью жить на подконтрольной Киеву территории Украины.

Он подчеркнул, что Киев не оставляют, не бросает ту часть людей, которая живет в Донбассе, и они знают, думают, они чувствуют себя украинцами, - передает РИА Новости. Зеленский пообещал вернуть Донбасс.