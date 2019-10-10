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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Оглашен прогноз о потере Украиной Харькова и Херсона из-за конфликта в Донбассе

, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

Оглашен прогноз о потере Украиной Харькова и Херсона из-за конфликта в Донбассе
фото: Starostenko / globallookpress.com

Продолжение вооруженного конфликта в Донбассе приведет к новым территориальным потерям Украины. С соответствующим прогнозом выступил политический эксперт Энрике Менендес.

Бывший президент Украины придумал способ избежать «ловушки России» в Донбассе

Бывший президент Украины придумал способ избежать «ловушки России» в Донбассе

По мнению донецкого аналитика, реализация «формулы Штайнмайера», подразумевающей особый статус ДНР и ЛНР, не грозит Киеву бунтом в регионах. Он произойдет, если украинская сторона откажется выполнять формулу, предсказал Менендес.

Если конфликт не удастся урегулировать, от Киева отколются Харьков и Херсон, процитировал политолога один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Ранее в четверг сообщалось, что Петр Порошенко, бывший президент Украины, придумал способ избежать «ловушки России» в Донбассе.

 

ДЦ

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