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10 октября 2019, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Starostenko / globallookpress.com

Продолжение вооруженного конфликта в Донбассе приведет к новым территориальным потерям Украины. С соответствующим прогнозом выступил политический эксперт Энрике Менендес.

По мнению донецкого аналитика, реализация «формулы Штайнмайера», подразумевающей особый статус ДНР и ЛНР, не грозит Киеву бунтом в регионах. Он произойдет, если украинская сторона откажется выполнять формулу, предсказал Менендес.

Если конфликт не удастся урегулировать, от Киева отколются Харьков и Херсон, процитировал политолога один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Ранее в четверг сообщалось, что Петр Порошенко, бывший президент Украины, придумал способ избежать «ловушки России» в Донбассе.