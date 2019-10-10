Бывший президент Украины придумал способ избежать «ловушки России» в Донбассе

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10 октября 2019, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Petro Poroshenko / globallookpress.com

Украина рискует попасть в «ловушку России» в ходе урегулирования конфликта в Донбассе, чтобы предотвратить данный сценарий, необходимо выполнить ряд шагов. С соответствующим заявлением выступил Петр Порошенко, бывший президент Украины.

По мнению политика, Киев, в частности, должен настоять на отводе войск при условии «постоянного и всеобъемлющего прекращения огня» и потребовать возвращения украинской стороне двух с половиной тысяч километров территории. Также необходимо обеспечить контроль ОБСЕ над границей с Россией и поставить вопрос о введении в зону боевых действий миротворцев ООН, написал Порошенко в Twitter.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в украинском Генштабе назвали два условия прекращения войны в Донбассе.