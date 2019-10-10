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10 октября 2019, 07:28 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool, globallookpress.com

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры о результатах готовности к проведению саммита в "нормандском формате". Меркель и Зеленский решили, что все условия для проведения саммита выполнены, - сообщает kp.ru.

По данным пресс-службе офиса украинского президента, что Ангела Меркель пообещала Зеленскому попытаться договориться с Россией и Францией о дате следующего саммита в "нормандском формате".

Представители немецкого правительства уточнили, что основными темами переговоров Меркель и Зеленского стали ситуация на востоке Украины и дальнейшее взаимодействие в "нормандском формате". Немецкий канцлер и украинский президент заявили в необходимости реализации Минских соглашений.