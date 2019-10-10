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10 октября 2019, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В ходе своей новой военной операции под названием "Источник мира" армия Турции за несколько часов нанесла мощные удары по 181 "объекту террористов" в Сирии. Курдские формирования из коалиции "Силы демократической Сирии" уточнили, что Вооруженные силы Турции нанесли авиаудар по тюрьме, - сообщает kp.ru.

По данным Reuters, в этой тюрьме содержатся боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ в России запрещена).

Власти Турции в среду, 9 октября, объявили о начале проведения на севере Сирии новой трансграничной операции под названием "Источник мира". Первым дело турецкие ВВС атаковали штаб курдских формирований в городе Эль-Маликия на северо-востоке провинции Хасеке САР. Данных о жертвах и пострадавших среди курдских бойцов не поступало.