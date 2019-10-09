Задержан экс-мэр Даугавпилса: что происходит в русскоязычном городе Латвии?

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9 октября 2019, 23:12 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Экс-мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс, video.rus.tvnet.lv

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сегодня задержало экс-мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса. Как стало известно, г-н Эйгимс задержан по двум статьям Уголовного кодекса: взяточничество и легализация преступно нажитых средств.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сообщает, что в рамках начатого уголовного процесса, 9 октября были проведены обыски. Г-н Эйгимса задержали на 48 часов.

Что происходит в славном и русскоязычном городе Даугавпилсе? В последнее время политические катаклизмы «преследуют» этот город в Латвии? Что еще ожидать?

Комментирует ситуацию специально для «Аргументов Недели» латвийский политик Андрей Мамыкин.

«Да, бывшего мэра Даугавпилса, действительно задержали. Были проведены и обыски. Насколько он виноват? Это может решить только суд. Но то, что делом занялся KNAB – серьезно! Да и статьи далеко «не простые»: взяточничество и легализация преступно нажитых средств. Кстати, это не первая встреча г-на Эйгимса с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией: в 2018 году он был взят под арест по делу о вымогательстве взятки у бизнесмена в размере 10 000 евро. Но тогда дело не имело продолжения. Его просто задержали на 48 часов, а потом отпустили. Сейчас ситуация повторяется. Я знаю очень неплохо Даугавпилс. На уровне слухов, практически все высокопоставленные чиновники города «замешаны» во взятках и вымогательствах. Повторяю, что на уровне слухов. Но я никогда не слышал, что, например, Янис Лачплесис, который тоже был мэром Даугавпилса, замешан в подобных скандалах. Единственный мэр, о котором ничего подобного не говорили. Его могли называть «сухой латыш», но более ничего. Поймите, Даугавпилс – провинциальный латвийский городок… И то, что все и про все знают – факт! То, что бизнесменов «трясут»… думаю, что данные разговоры имеют место быть. Был ли это политический заказ? Я не думаю. Наверняка, что нет. Г-н Эйгимс – человек политически «неопасный». Он ни с кем не ругался и не является крупным соперником. Дело не в политике. Дело, думаю, в финансах. Кстати, даже партия «Зеленых и Крестьян» его не поддержала. А он же выступал кандидатом от этой партии на выборах в 10-й Сейм Латвии. Могли же сказать слово в его защиту? Могли, но не сделали. Нет, тут не политика. Тут, думаю, что дело в деньгах. И может быть реальный срок. Конечно, если будет решение суда».