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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Турецкая армия начала наземное наступление в Сирии

, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкая армия начала наземное наступление в Сирии
фото: pixabay.com

В среду, 9 октября, в Минобороны Турции сообщили о начале наземной части военной операции "Источник мира" на севере Сирии. Отмечается, что подразделения турецкой армии пересекли сирийскую границу в трех точках.

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"Наши военные совместно с оппозиционной Свободной сирийской армией приступили к наземной части операции "Источник мира", - говорится в сообщении оборонного ведомства, передаёт РИА Новости.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявлял, что военные силы будут направлены против Рабочей партии Курдистана и "Исламское государство" (запрещённая в России террористическая организация). По его словам, данные действия позволят уничтожить террористические угрозы в отношении Турции и привести к созданию безопасной зоны, "способствующей возвращению сирийских беженцев в свои дома".

БА

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