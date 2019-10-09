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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Крокодил напал на женщину во время мытья посуды

, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

Крокодил напал на женщину во время мытья посуды
фото: pixabay.com

В индийском штате Одиша (Орисса) крокодил напал на женщину, которая решила помыть посуду в реке во время обеденного перерыва. Отмечается, что инцидент произошёл около реки Байтарани недалеко от национального парка Битарканика.

Согласно источнику, Саджани Маллик пришла к реке, когда хищник набросился на неё, ударил хвостом и попытался утащить в реку. По её словам, она начала отбиваться от крокодила и долго звала на помощь.

"Я час цеплялась за дерево, чтобы спасти себе жизнь, и звала на помощь", - передаёт слова женщины издание "Odisha Sun Times".

Услышав её крики, на помощь пришли её коллеги и столкнули хищника с помощью палок обратно в реку. Маллик оперативно отвезли в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

БА

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