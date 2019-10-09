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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Зеленский: Украина не сможет самостоятельно "вернуть" Крым

, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский: Украина не сможет самостоятельно "вернуть" Крым
Фото: Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не в состоянии самостоятельно "вернуть" Крым. По его словам, "формулы Штайнмайера" для полуострова нет.

"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще более мощная армия", - передает слова Зеленского РИА Новости - Крым со ссылкой на украинские источники.

Глава государства отметил, что с уважением относится к украинской армии, но нужно быть "очень мощными", чтобы работала не только дипломатия, но и армия была на более высоком уровне.

БА

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