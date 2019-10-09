//В мире 13+

9 октября 2019, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: White House/globallookpress.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опроверг слова информатора о том, что его разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским нёс "сумасшедший характер".

"Так называемый информатор, ещё не узнав, что я собираюсь опубликовать точную стенограмму, заявил, что мой телефонный разговор с президентом Украины был «сумасшедшим, пугающим и неинформативным в вопросе национальной безопасности». Это очень большая ложь. Читайте стенограмму", - написал Трамп в Twitter.

Президент добавил, что его разговор с Зеленским был "прекрасным" и потребовал от всех извинений, а также прекращения "смешного" импичмента, пишет RT.