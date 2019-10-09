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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Трамп назвал ложью утверждение о его "сумасшедшем" разговоре с Зеленским

, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп назвал ложью утверждение о его "сумасшедшем" разговоре с Зеленским
фото: White House/globallookpress.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опроверг слова информатора о том, что его разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским нёс "сумасшедший характер". 

"Так называемый информатор, ещё не узнав, что я собираюсь опубликовать точную стенограмму, заявил, что мой телефонный разговор с президентом Украины был «сумасшедшим, пугающим и неинформативным в вопросе национальной безопасности». Это очень большая ложь. Читайте стенограмму", - написал Трамп в Twitter.

Президент добавил, что его разговор с Зеленским был "прекрасным" и потребовал от всех извинений, а также прекращения "смешного" импичмента, пишет RT.

БА

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