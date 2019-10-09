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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Украинский политолог объяснил, почему Порошенко не посадят

, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский политолог объяснил, почему Порошенко не посадят
Фото: соцсети

Глава Центра политических исследований и конфликтологии в Киеве Михаил Погребинский объяснил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко не окажется за решеткой.

По словам Погребинского, от тюрьмы бывшего главу государства спасает покровительство Соединённых Штатов. Он отметил, что на Украине могли бы доказать вину Порошенко, если бы его не защищали в США, передаёт РенТВ.

«Понятно, что там есть политика. Но по целому ряду дел есть совершенно очевидные основания для того, чтобы, по крайней мере, эти дела возбуждать», - добавил политолог, комментируя возбуждение очередного уголовного дела в адрес Порошенко.

АБ

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