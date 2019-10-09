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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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На Украине узнали о согласии американских демократов на Майдан против Зеленского

, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине узнали о согласии американских демократов на Майдан против Зеленского
фото: Brian Cahn / globallookpress.com

Представители Демократической партии Соединенных Штатов во главе с претендующим на пост президента Джо Байденом одобрили проведение Майдана против украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах интернет-СМИ.

«Второй шаг к капитуляции Зеленского перед Россией» назвал литовский политолог

«Второй шаг к капитуляции Зеленского перед Россией» назвал литовский политолог

Как пишет, ссылаясь на украинские источники, издание «Русская весна», Байдену необходимо свергнуть Зеленского, чтобы прекратить начатое при нем на Украине расследование коррупционных преступлений, в которых может быть замешан сын американского политика Хантер. Интерес партнера Джо Байдена, бывшего президента Петра Порошенко состоит в том, чтобы с помощью нового Майдана избежать тюрьмы, отмечается в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог из Литвы Марюс Лауринавичюс назвал «второй шаг к капитуляции Владимира Зеленского перед Россией».

 

ДЦ

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