На Украине узнали о согласии американских демократов на Майдан против Зеленского

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9 октября 2019, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Brian Cahn / globallookpress.com

Представители Демократической партии Соединенных Штатов во главе с претендующим на пост президента Джо Байденом одобрили проведение Майдана против украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах интернет-СМИ.

Как пишет, ссылаясь на украинские источники, издание «Русская весна», Байдену необходимо свергнуть Зеленского, чтобы прекратить начатое при нем на Украине расследование коррупционных преступлений, в которых может быть замешан сын американского политика Хантер. Интерес партнера Джо Байдена, бывшего президента Петра Порошенко состоит в том, чтобы с помощью нового Майдана избежать тюрьмы, отмечается в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог из Литвы Марюс Лауринавичюс назвал «второй шаг к капитуляции Владимира Зеленского перед Россией».