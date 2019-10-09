Какое отношение президент Латвии имеет к КГБ ЛССР?

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9 октября 2019, 14:40 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Когда латвийский архив КГБ ЛССР (мешки ЧК) стал достоянием для латвийцев, то в нем было найдено несколько упоминаний о президенте Латвии Эгилсе Левитсе.

Нынешний президент Латвии Эгилс Левитс родился в Риге, но в 1972 году переехал с родителями из СССР в ФРГ. Занимался не только юриспруденцией, но и был активным участником различных эмигрантских организаций. Придерживался «радикально-националистического направления». В документах, датированных 1977-1988 годами, речь идет о нынешнем президенте Латвии, как «члене зарубежной буржуазно-националистической организации, занимающейся подрывной деятельностью против СССР».

Имел ли на самом деле президент Латвии отношение к КГБ ЛССР?

«Аргументы Недели» обратились за комментариями к полковнику КГБ ЛССР в отставке.

«Да, правда, что нынешним президентом Латвии интересовалось КГБ ЛССР. Тогда все были интересны, кто уезжал на постоянное место жительство за рубеж. И это означало, что еще долгое время они находились под «контролем». Левитс уехал по «еврейской линии». Но обосновался в Германии. У нынешнего президента были свои взгляды насчет Латвии: государство в котором он родился должно быть независимым и свободным. Единомышленники у него были. Естественно, что находясь в подобных организациях, КГБ ЛССР имело к нему интерес. Более того, за ним были представлены агенты. И не один. Сегодня мы не узнаем их имен. Их нет в «мешках ЧК». Сейчас г-н Левитс, как национальный герой, который пострадал от режима СССР и КГБ ЛССР. Это только плюс ему».