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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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«Второй шаг к капитуляции Зеленского перед Россией» назвал литовский политолог

, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

«Второй шаг к капитуляции Зеленского перед Россией» назвал литовский политолог
фото: Serg Glovny / globallookpress.com

Согласование условий особого статуса Донбасса с Москвой, которое анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, будет его «вторым шагом к капитуляции перед Россией». Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами высказал Марюс Лауринавичюс, политический эксперт из Литвы.

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В Генштабе ВСУ раскрыли два обязательных условия завершения конфликта в Донбассе

По словам аналитика, «первым шагом к капитуляции» стало одобрение Киевом «формулы Штайнмайера». Как пишет «ПолитНавигатор», Лауринавичюс обвинил российскую сторону в том, что та с помощью реализации договоренностей, касающихся урегулирования конфликта в Донбассе, пытается не пустить Украину в Евросоюз и НАТО.

Ранее сегодня сообщалось, что в украинском Генштабе обозначили обязательные условия прекращения боевых действий на востоке страны.

 

ДЦ

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