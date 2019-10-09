«Второй шаг к капитуляции Зеленского перед Россией» назвал литовский политолог

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9 октября 2019, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serg Glovny / globallookpress.com

Согласование условий особого статуса Донбасса с Москвой, которое анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, будет его «вторым шагом к капитуляции перед Россией». Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами высказал Марюс Лауринавичюс, политический эксперт из Литвы.

По словам аналитика, «первым шагом к капитуляции» стало одобрение Киевом «формулы Штайнмайера». Как пишет «ПолитНавигатор», Лауринавичюс обвинил российскую сторону в том, что та с помощью реализации договоренностей, касающихся урегулирования конфликта в Донбассе, пытается не пустить Украину в Евросоюз и НАТО.

Ранее сегодня сообщалось, что в украинском Генштабе обозначили обязательные условия прекращения боевых действий на востоке страны.