Европейская полиция пытается остановить глобальное восстание «Зелёных»

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9 октября 2019, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Европе полиции удалось остановить движение активистов, которые выступали против уничтожения экологической системы на Земле. Организаторы выступления угрожают тем, что протесты усилятся в ближайшие несколько дней.



В Англии полиция арестовала более 300 участников акции. Они перекрывали дороги и приковывали себя цепями к автомобилям. В Германии, Австрии и Франции митингующие смогли заблокировать движение на центральных столичных улицах. Участники акции планируют создать «глобальное восстание». Такой ход, по мнению организаторов, способен вынудить чиновников следовать по пути бережного отношения к экологии.



Острота проблемы заставляет политиков принимать серьёзные меры, так как протестными настроениями могут воспользоваться различные силы, которые способны расшатать политическую систему.



На настоящий момент пока неизвестно кто стоит за «зелёными активистами». Это могут быть как крупные корпорации, так и криминальные группировки. Волнения могут перекинуться и в Испанию, где правительство намерено сократить популяцию попугаев-монахов. Они мешают людям спокойно жить. Власти не смогли должным образом оценить опасность данных птиц. При сбивании в стаи попугаи нарушают спокойствие в спальных районах городов. Вряд ли это понравится зелёным.



