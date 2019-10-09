В Генштабе ВСУ раскрыли два обязательных условия завершения конфликта в Донбассе

В Вооруженных силах Украины обозначили обязательные условия прекращения боевых действий на территории Донбасса. По данному вопросу высказался Руслан Хомчак, глава Генерального штаба ВСУ.
Военачальника процитировало отечественное интернет-издание «Новороссия». Как заявил Хомчак, противостояние должно быть завершено «исключительно при условии» освобождения украинских пленных и возвращения под контроль Киева территорий, занимаемых в настоящий момент непризнанными республиками Донбасса.
Ранее в среду сообщалось, что киевский политолог Руслан Бортник назвал главную помеху для урегулирования вооруженного конфликта.