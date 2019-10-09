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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В Генштабе ВСУ раскрыли два обязательных условия завершения конфликта в Донбассе

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

В Генштабе ВСУ раскрыли два обязательных условия завершения конфликта в Донбассе
фото: Sandro Maddalena / globallookpress.com

В Вооруженных силах Украины обозначили обязательные условия прекращения боевых действий на территории Донбасса. По данному вопросу высказался Руслан Хомчак, глава Генерального штаба ВСУ.

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Военачальника процитировало отечественное интернет-издание «Новороссия». Как заявил Хомчак, противостояние должно быть завершено «исключительно при условии» освобождения украинских пленных и возвращения под контроль Киева территорий, занимаемых в настоящий момент непризнанными республиками Донбасса.

Ранее в среду сообщалось, что киевский политолог Руслан Бортник назвал главную помеху для урегулирования вооруженного конфликта.

 

ДЦ

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