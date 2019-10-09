Китай с помощью России укроется от США под ядерным зонтиком

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9 октября 2019, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Россия намерена помочь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).



Нельзя сказать, что в КНР не занимались вопросами СПРН. Работы велись ещё в эпоху советско-китайского противостояния. Тогда китайцы построили несколько достаточно примитивных станций (частично с помощью США), направленных в основном в советском направлении. Толку с них было немного, но опыт они получили.



Были и более поздние попытки отслеживать ракетную угрозу с индийского направления, со стороны Тихого океана и т.п. В Китае шли и идут работы по космическому сегменту системы – производятся запуски отдельных экспериментальных спутников этого назначения. Правда, китайцы очень любят прикрывать свои слабые компетенции многозначительным молчанием и раздуванием апокалиптического пафоса слухов из полуофициальных источников. Так что разобраться, что там у них есть и что из этого хоть как-то работает, – сложно. Но нормальной работающей системы СПРН у КНР как не было, так и нет. Система – это не только РЛС и спутники – это обработка данных, формирование выводов и доведение информации до высшего руководства армии и страны. Причём работать всё должно без сучка и без задоринки. Иначе лучше бы её вовсе не было - опасно, можно начать войну в ответ на «глюк» своей СПРН.



Россия можем много дать своему китайскому союзнику, но захотим ли? Это вопрос. Сколь бы тесными ни были наши отношения, но есть технологии, делиться которыми не стоит даже с союзником и другом.



Точно известно, что Россия разрабатывает китайцам систему обработки информации с системы станций. То есть программную часть, как самую сложную. Тут у нас опыт такой, что даже американцы не смогли бы похвастаться столь надёжной работой своей СПРЯУ. А больше в мире её и нет ни у кого.



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