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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Хаменеи: Иран мог бы создать ядерную бомбу, но не сделал этого

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

Хаменеи: Иран мог бы создать ядерную бомбу, но не сделал этого
фото: pixabay.com

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи днем в среду, 9 октября, сделал резонансное заявление. По словам иранского политика, страна могла бы создать ядерную бомбу, однако не стала этого делать.

Хаменеи подчеркнул, что Иран действительно мог пойти по "этому направлению", однако власти страны ранее объявили, что использование ядерного оружия находится под строжайшим запретом, передает сегодня РИА "Новости".

Именно поэтому, по словам верховного лидера Ирана, у Тегерана нет никаких причин тратить средства на производство и хранение такого типа оружия.

ЕТ

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