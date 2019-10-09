Девятилетнего жителя США обвинили в убийстве пяти человек

Девятилетнего жителя американского штата Иллинойс обвинили в убийстве пяти человек, двух поджогах и одном поджоге с отягчающими обстоятельствами. Данную информацию предоставил прокурор штата Грег Мингер.

Известно, что ребенок 6 апреля устроил пожар в передвижном доме, вследствие чего погибли пять человек, в частности, трое детей. Как сообщает журнал Peoria Journal Star , решение предъявить обвинение мальчику далось прокурору тяжело, однако тот совершил одно из самых серьезных преступлений.

Сообщается, что если юного американца осудят, то ему грозит испытательный срок, который будет длиться пять лет.