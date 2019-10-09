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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

СМИ: турецкие войска начали пересекать границу с Сирией

, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: турецкие войска начали пересекать границу с Сирией
фото: pixabay.com

В среду, 9 октября, в СМИ появилась информация о том, что подразделения турецкой армии начали пересекать границу с САР в регионе, где Анкара планирует проводить операцию по созданию зоны безопасности.

Турецкий чиновник отметил, что войска начали пересекать границу в северо-восточной части Сирии, чтобы заставить поддерживаемых Соединенными Штатами курдских бойцов уйти от границы, сообщает сегодня утром информационное агентство Bloomberg.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что сейчас продолжается переброска войск страны к границе с САР.

ЕТ

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