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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Украинский эксперт озвучил ключевую помеху для прекращения войны в Донбассе

, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский эксперт озвучил ключевую помеху для прекращения войны в Донбассе
фото: Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Руслан Бортник, украинский политический эксперт, обозначил ключевую проблему урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Соответствующий пост аналитик разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

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Бортник назвал главной помехой для прекращения войны то, что в обществе сформировалось большинство, которое не хочет идти на уступки. Для этих людей нынешнее положение вещей является меньшим злом, отметил политолог.

Ранее сегодня сообщалось, что Дмитрий Снегирев, представитель одной из украинских общественных организаций, допустил взятие силами самопровозглашенной ДНР Мариуполя после отвода войск в зоне боевых действий в Донбассе.

 

ДЦ

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