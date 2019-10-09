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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Назван возможный сценарий раздела украинского государства под управлением Запада

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Назван возможный сценарий раздела украинского государства под управлением Запада
фото: Serhii Hudak / globallookpress.com

Запад в будущем может разделить Украину на несколько участников конфедерации, подобно тому, как ранее это произошло с Боснией и Герцеговиной. С соответствующим прогнозом выступил Дмитрий Джангиров, киевский эксперт.

Определены предполагаемые кандидаты на отделение от Украины вслед за ДНР и ЛНР

Определены предполагаемые кандидаты на отделение от Украины вслед за ДНР и ЛНР

По словам аналитика, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», Запад ведет бывшую советскую республику к внешнему управлению. Согласно расчетам Джангирова, «боснийский» сценарий, предполагающий раздел страны, может реализоваться на Украине через 15-20 лет.

Ранее в среду сообщалось, что Олег Ляшко, бывший депутат Верховной Рады, обозначил вероятных кандидатов на отделение от Киева вслед за Донбассом.

 

ДЦ

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В мире

Назван возможный сценарий раздела украинского государства под управлением Запада

Назван возможный сценарий раздела украинского государства под управлением Запада

Запад в будущем может разделить Украину на несколько участников конфедерации, подобно тому, как ранее это произошло с Боснией и Герцеговиной. С таким прогнозом выступил Дмитрий Джангиров, киевский эксперт.

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Получение особого статуса территориями, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «уничтожит»…

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