Назван возможный сценарий раздела украинского государства под управлением Запада

//В мире 13+

9 октября 2019, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Serhii Hudak / globallookpress.com

Запад в будущем может разделить Украину на несколько участников конфедерации, подобно тому, как ранее это произошло с Боснией и Герцеговиной. С соответствующим прогнозом выступил Дмитрий Джангиров, киевский эксперт.

По словам аналитика, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», Запад ведет бывшую советскую республику к внешнему управлению. Согласно расчетам Джангирова, «боснийский» сценарий, предполагающий раздел страны, может реализоваться на Украине через 15-20 лет.

Ранее в среду сообщалось, что Олег Ляшко, бывший депутат Верховной Рады, обозначил вероятных кандидатов на отделение от Киева вслед за Донбассом.