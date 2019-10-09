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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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На Украине допустили взятие силами ДНР Мариуполя из-за отвода войск в Донбассе

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине допустили взятие силами ДНР Мариуполя из-за отвода войск в Донбассе
фото: Janos Chiala / globallookpress.com

Киев может потерять контроль над расположенным в южной части Донецкой области городом Мариуполем из-за планируемого отвода войск в зоне конфликта на востоке Украины. Такой вариант развития событий допустил сопредседатель одной из украинских общественных организаций Дмитрий Снегирев.

В СМИ сообщили о «бунте» воюющих против непризнанной ДНР украинских морпехов

В СМИ сообщили о «бунте» воюющих против непризнанной ДНР украинских морпехов

Противоборствующие стороны, в частности, должны отвести силы в районе села Петровское. Если киевские военные отойдут здесь более чем на два километра, то откроют Народной милиции ДНР путь на Мариуполь, привело точку зрения Снегирева интернет-издание «Русская весна».

Ранее в среду сообщалось, что СМИ рассказали о «бунте» украинских морпехов в Донбассе.

 

ДЦ

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