На Украине допустили взятие силами ДНР Мариуполя из-за отвода войск в Донбассе

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9 октября 2019, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Janos Chiala / globallookpress.com

Киев может потерять контроль над расположенным в южной части Донецкой области городом Мариуполем из-за планируемого отвода войск в зоне конфликта на востоке Украины. Такой вариант развития событий допустил сопредседатель одной из украинских общественных организаций Дмитрий Снегирев.

Противоборствующие стороны, в частности, должны отвести силы в районе села Петровское. Если киевские военные отойдут здесь более чем на два километра, то откроют Народной милиции ДНР путь на Мариуполь, привело точку зрения Снегирева интернет-издание «Русская весна».

Ранее в среду сообщалось, что СМИ рассказали о «бунте» украинских морпехов в Донбассе.