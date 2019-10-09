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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Белый дом высказался против импичмента Дональда Трампа

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Белый дом высказался против импичмента Дональда Трампа
фото: pixabay.com

Белый дом категорически отказывается принимать участие в процессе импичмента президента США Дональда Трампа. Данную информацию предоставила пресс-секретарь американского лидера Стефани Гришэм.

В администрации президента Соединенных Штатов Америки убеждены, что расследование демократов не имеет никаких конституционных оснований, передают "Известия".

Кроме того, действия против Дональда Трампа в Вашингтоне считают настоящим "политическим театром". В администрации главы страны полагают, что расследование в отношении политика проводится лишь по политическим причинам.

ЕТ

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