Белый дом высказался против импичмента Дональда Трампа

//В мире 13+

9 октября 2019, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Белый дом категорически отказывается принимать участие в процессе импичмента президента США Дональда Трампа. Данную информацию предоставила пресс-секретарь американского лидера Стефани Гришэм.

В администрации президента Соединенных Штатов Америки убеждены, что расследование демократов не имеет никаких конституционных оснований, передают "Известия".

Кроме того, действия против Дональда Трампа в Вашингтоне считают настоящим "политическим театром". В администрации главы страны полагают, что расследование в отношении политика проводится лишь по политическим причинам.