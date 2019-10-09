Аналитик раскрыл два козыря Владимира Зеленского против нового Майдана на Украине

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9 октября 2019, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergei Chuzavkov / globallookpress.com

Акции протеста, развернувшиеся на Украине после согласия Киева на «формулу Штайнмайера» в Донбассе, не приведут к новому Майдану в бывшей советской республике. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко.

Как полагает эксперт, у президента Владимира Зеленского есть два козыря против Майдана. Первый – поддержка на международном уровне. Власти США и Германии считают Зеленского наименьшим из возможных зол, заявил Ищенко. Второй козырь главы государства – его высокий рейтинг внутри страны, отметил аналитик на страницах интернет-издания Украина.ру.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине определили вероятных кандидатов на отделение от Киева после предоставления особого статуса Донбассу.