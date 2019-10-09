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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Политолог рассказал о срыве Россией планов США по размещению в Крыму баз НАТО

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог рассказал о срыве Россией планов США по размещению в Крыму баз НАТО
фото: US Navy / globallookpress.com

Россия, включив Крым в свой состав, сорвала планы Соединенных Штатов по размещению на полуострове военных баз Североатлантического альянса. Соответствующую точку зрения озвучил Владислав Ганжара, отечественный политический эксперт.

На Украине нашли свидетельство подготовки Киева к снятию водной блокады Крыма

На Украине нашли свидетельство подготовки Киева к снятию водной блокады Крыма

Как отметил аналитик, ставший собеседником издания kp.ru, присоединение Крыма спутало карты американской стороне.

Владислав Ганжара добавил, что за последние пять лет Москва укрепила свои позиции в Черноморском и Средиземноморском регионе.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине обнаружили признак подготовки к снятию водной блокады Крыма, которую киевское руководство ввело после присоединения региона к России.

 

ДЦ

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В мире

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