Политолог рассказал о срыве Россией планов США по размещению в Крыму баз НАТО

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9 октября 2019, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: US Navy / globallookpress.com

Россия, включив Крым в свой состав, сорвала планы Соединенных Штатов по размещению на полуострове военных баз Североатлантического альянса. Соответствующую точку зрения озвучил Владислав Ганжара, отечественный политический эксперт.

Как отметил аналитик, ставший собеседником издания kp.ru, присоединение Крыма спутало карты американской стороне.

Владислав Ганжара добавил, что за последние пять лет Москва укрепила свои позиции в Черноморском и Средиземноморском регионе.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине обнаружили признак подготовки к снятию водной блокады Крыма, которую киевское руководство ввело после присоединения региона к России.