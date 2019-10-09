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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В Мексике жители города устроили самосуд над мэром

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Мексике жители города устроили самосуд над мэром
Фото: pixabay.com

В мексиканском муниципалитете Лас-Маргаритас мэра Хорхе Эскандона привязали к автомобилю и протащили по улицам города. Недовольных жителей возмутило то, что чиновник не выполнил свои обещания.

Отмечается, что мэр обещал построить в городе дороги, но так и не сделал этого. В ответ горожане привязали Эскадона к пикапу и проволокли его по городским улицам. Остановить машину удалось только полицейским, передаёт РИА Новости.

Жизни мэра ничего не угрожает. При этом власти Лас-Маргаритас обвинили активистов в попытке похищения чиновника. В результате этого задержано порядка 30 человек.

АБ

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