Определены предполагаемые кандидаты на отделение от Украины вслед за ДНР и ЛНР

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9 октября 2019, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

На Украине рассказали, какие регионы могут выйти из состава бывшей советской республики после Донецка и Луганска. По данному вопросу высказался некоторое время назад Олег Ляшко, экс-депутат Верховной Рады.

Политик выступил против предоставления особого статуса Донбассу. Если Киев пойдет на этот шаг, впоследствии от Украины могут отделиться такие области, как Одесская и Львовская, процитировало Олега Ляшко отечественное интернет-издание «Новороссия».

Ранее в среду сообщалось, что СМИ рассказали о «бунте» украинских морских пехотинцев, задействованных в силовой операции Киева против самопровозглашенной ДНР.