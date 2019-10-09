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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Определены предполагаемые кандидаты на отделение от Украины вслед за ДНР и ЛНР

, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Определены предполагаемые кандидаты на отделение от Украины вслед за ДНР и ЛНР
фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

На Украине рассказали, какие регионы могут выйти из состава бывшей советской республики после Донецка и Луганска. По данному вопросу высказался некоторое время назад Олег Ляшко, экс-депутат Верховной Рады.

В СМИ сообщили о «бунте» воюющих против непризнанной ДНР украинских морпехов

В СМИ сообщили о «бунте» воюющих против непризнанной ДНР украинских морпехов

Политик выступил против предоставления особого статуса Донбассу. Если Киев пойдет на этот шаг, впоследствии от Украины могут отделиться такие области, как Одесская и Львовская, процитировало Олега Ляшко отечественное интернет-издание «Новороссия».

Ранее в среду сообщалось, что СМИ рассказали о «бунте» украинских морских пехотинцев, задействованных в силовой операции Киева против самопровозглашенной ДНР.

 

ДЦ

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Назван возможный сценарий раздела украинского государства под управлением Запада

Назван возможный сценарий раздела украинского государства под управлением Запада

Запад в будущем может разделить Украину на несколько участников конфедерации, подобно тому, как ранее это произошло с Боснией и Герцеговиной. С таким прогнозом выступил Дмитрий Джангиров, киевский эксперт.

Получение особого статуса территориями, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «уничтожит» Украину. С соответствующим прогнозом выступил Олег Ляшко, бывший депутат Верховной Рады.

Получение особого статуса территориями, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «уничтожит»…

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