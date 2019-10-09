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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Пушков оценил намерение парламента Нидерландов изучить роль Киева в деле о крушении MH17

, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков оценил намерение парламента Нидерландов изучить роль Киева в деле о крушении MH17
фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Российский сенатор Алексей Пушков в среду, 9 октября, оценил решение голландских парламентариев потребовать от правительства провести расследование роли Украины в деле о крушении рейса MH17.
 
Пушков на своей страничке в социальной сети Twitter отметил, что руководство Нидерландов не хотело расследовать роль Украины в крушении, однако на этом твердо настаивает парламент. По мнению сенатора, данный шаг может иметь серьезные последствия для Киева. Политик предположил, что с Украины могут снять статус "неприкосновенной страны".
 
Напомним, малазийский самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Большинство жертв являлись подданными Нидерландов.
 
 
ЕТ

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