Пушков оценил намерение парламента Нидерландов изучить роль Киева в деле о крушении MH17

Российский сенатор Алексей Пушков в среду, 9 октября, оценил решение голландских парламентариев потребовать от правительства провести расследование роли Украины в деле о крушении рейса MH17.

Пушков на своей страничке в социальной сети Twitter отметил, что руководство Нидерландов не хотело расследовать роль Украины в крушении, однако на этом твердо настаивает парламент. По мнению сенатора, данный шаг может иметь серьезные последствия для Киева. Политик предположил, что с Украины могут снять статус "неприкосновенной страны".

Напомним, малазийский самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Большинство жертв являлись подданными Нидерландов.