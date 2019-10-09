В СМИ сообщили о «бунте» воюющих против непризнанной ДНР украинских морпехов

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9 октября 2019, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Задействованные в операции Киева против непризнанной ДНР военнослужащие 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины подняли «бунт» против своих командиров. Об этом сообщается в публикации, появившейся на страницах российских интернет-СМИ.

Как пишет издание ФАН, морпехи отказались выполнять мероприятия по разведению сил и средств в зоне конфликта, проявив тем самым неповиновение приказам. В связи с этим командование ВСУ решило заменить военных соединения на более лояльных бойцов 128-й бригады, говорится в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине обнародовали прогноз об «уничтожении» страны из-за получения Донбассом особого статуса.