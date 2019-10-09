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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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В СМИ сообщили о «бунте» воюющих против непризнанной ДНР украинских морпехов

, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

В СМИ сообщили о «бунте» воюющих против непризнанной ДНР украинских морпехов
фото: Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Задействованные в операции Киева против непризнанной ДНР военнослужащие 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины подняли «бунт» против своих командиров. Об этом сообщается в публикации, появившейся на страницах российских интернет-СМИ.

Обнародован прогноз об «уничтожении» Украины из-за особого статуса Донбасса

Обнародован прогноз об «уничтожении» Украины из-за особого статуса Донбасса

Как пишет издание ФАН, морпехи отказались выполнять мероприятия по разведению сил и средств в зоне конфликта, проявив тем самым неповиновение приказам. В связи с этим командование ВСУ решило заменить военных соединения на более лояльных бойцов 128-й бригады, говорится в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине обнародовали прогноз об «уничтожении» страны из-за получения Донбассом особого статуса.

 

ДЦ

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