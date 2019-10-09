Обнародован прогноз об «уничтожении» Украины из-за особого статуса Донбасса

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9 октября 2019, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Str / globallookpress.com

Получение особого статуса территориями, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «уничтожит» Украину. С соответствующим прогнозом, как пишут отечественные интернет-СМИ, выступил Олег Ляшко, бывший депутат Верховной Рады.

Согласно точке зрения экс-парламентария, процитированного изданием «Русская весна», предоставление Донбассу особого статуса способно привести к вооруженным восстаниям в других украинских регионах.

Ранее в среду сообщалось, что в Киеве обозначили возможное условие отказа от Донецка и Луганска. По данному вопросу высказался Вадим Пристайко, руководитель внешнеполитического ведомства Украины.