В США на время бури отключат свет

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9 октября 2019, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Сегодня стало известно, что американские энергетики приняли решение отключить подачу электроэнергии примерно 800 тысячам потребителей в штате Калифорния в связи с надвигающийся на район бурей.

Данные меры будут приняты, чтобы избежать пожаров в результате обрывов проводов. Компания Pacific Gas and Electric предупреждает, что отключение электроэнергии планируется в ночь с 9 на 10 октября. Как уточняет "Свободная пресса", света не будет одновременно в 34 округах штата Калифорния.

Синоптики подчеркивают, что во время бури порывы ветра будут достигать 30 метров в секунду.