В правительстве Украины раскрыли вероятное условие отказа Киева от Донбасса

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9 октября 2019, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Nazar Furyk / globallookpress.com

Киев может отказаться от территорий, которые в настоящий момент контролируют власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такое заявление некоторое время назад сделал Вадим Пристайко, возглавляющий МИД Украины.

По словам дипломата, среди рассматриваемых правительством страны вариантов – «никогда больше не возвращаться к этой части Украины». Данный сценарий может быть реализован, если киевское руководство сочтет, что бессильно решить проблему Донбасса, процитировало Вадима Пристайко интернет-издание «Русская весна».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский экс-премьер Николай Азаров назвал виновных в развязывании военного конфликта на востоке бывшей советской республики.