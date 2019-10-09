У границы Сирии замечена турецкая бронетехника

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9 октября 2019, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Военная техника турецкой армии была замечена в нескольких сотнях метров от границы Сирии. Соответствующую информацию ранее предоставили очевидцы, а распространили местные и зарубежные СМИ.

Сообщается, что военные колонны состоят из танков М-60, бронетранспортеров М113, а также артиллерии. Техника, в частности, была замечена в городе Акчакале, расположенном в провинции Шанлыурфа, сообщает утром в среду, 9 октября, "Свободная пресса".

Напомним, турецкая армия в ближайшее время планирует начать военную операцию на севере Сирии, целью которой является создание зоны безопасности.