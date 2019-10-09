Ким Чен Ын впервые появился на публике после провальных переговоров с США

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике после провальных переговоров северокорейских дипломатов с делегацией из США. Политик посетил сельскохозяйственную ферму в одной из воинских частей.



Согласно последней информации, Ким Чен Ын осмотрел новую теплицу и опытный участок для выращивания сельскохозяйственной культуры, передает центральное телеграфное агентство Кореи . Отмечается, что северокорейский лидер с энтузиазмом рассматривал поля, початки кукурузы и радостно улыбался, стоя рядом с партработниками и военными.