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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//В мире 13+

Ким Чен Ын впервые появился на публике после провальных переговоров с США

, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]

Ким Чен Ын впервые появился на публике после провальных переговоров с США
фото: President Office/ZUMAPRESS.com
Глава КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике после провальных переговоров северокорейских дипломатов с делегацией из США. Политик посетил сельскохозяйственную ферму в одной из воинских частей.
 
Согласно последней информации, Ким Чен Ын осмотрел новую теплицу и опытный участок для выращивания сельскохозяйственной культуры, передает центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечается, что северокорейский лидер с энтузиазмом рассматривал поля, початки кукурузы и радостно улыбался, стоя рядом с партработниками и военными.
 
Напомним, в минувшую субботу в Стокгольме прошли официальные рабочие переговоры делегаций КНДР и США – впервые после саммита в Ханое, который состоялся в феврале. Северокорейские дипломаты покинули место встречи, не дожидаясь конца переговоров.
ЕТ

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