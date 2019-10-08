Песков прокомментировал слова президента Беларуси Лукашенко о конфликте России и Украины в Донбассе

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8 октября 2019, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 октября на форуме в Минске заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной. По его мнению, решение конфликта в Донбассе зависит от переговоров между Украиной и Россией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал словам президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что конфликт в Донбассе – это конфликт России и Украины.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия никак не являлась, не является и не будет являться стороной конфликта в Донбассе. Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация в Донбассе - внутриукраинский конфликт.

Песков отметил, что в сложившейся ситуации важно, кто "готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов", - сообщает "Ведомости".