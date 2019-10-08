//В мире 13+
Пушков назвал условия для участия США в урегулировании на Украине
8 октября 2019, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
8 октября 2019, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк во вторник оценил сообщения о возможных планах администрации Трампа выйти…
Замкомандира одного из подразделений националистов Андрей Гергерт потребовал встречи с президентом Украины. Он заявил об объявленной мобилизации, и пригрозил вывести…
В мире
Скандал разразился на международном форуме в Австрии. Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик припомнил Украине, что Крым всегда был российским. Это вызвало бурю возмущения украинского посла. Тот даже немного растерялся. Но ему еще не привели…
Скандал разразился на международном форуме в Австрии. Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик припомнил Украине…
Похоже, в Кремле скоро пожалеют о том, что президентом США стал…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
У многих был первый укол счастья от телефильма Захарова «Обыкновенное…
Есть два способа стать первым. Простой, но очень энергозатратный…
В сентябре премьер-министр Дм. Медведев продемонстрировал удивительные…
У меня есть кот Бембик. Бембик – потому что очень грустные глаза. Как…
155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863–1864…
С момента присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом…
В Министерстве экономического развития предложили в следующем году повысить налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом сказано в тексте законопроекта…
В Росстате во вторник сообщили, что количество мигрантов в России в этом году бьет все рекорды. За первые семь месяцев 2019 года миграционный прирост…
Томские ученые зафиксировали взрыв "климатической бомбы" на территории России. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет…
8 октября на пресс-конференции, посвященной обсуждению нового бюджета РФ, лидер КПРФ ответил на вопрос «АН» о том, как будут решаться проблемы…
Депутата Рады застукали за мастурбацией прямо на заседании. Видео
В сети обсуждают фото дочери музыканта Дмитрия Маликова 19-летней студентки Стефании Маликовой. Девушка -красавица сфотографировалась без одежды, прикрывшись букетами…
Власти России и Турции договорились о расчетах и платежах в национальных валютах. Соответствующее соглашение подписали первый министр финансов РФ Антон Силуанов и министр…
Известная российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене сделала заявление относительно интервью руководителя Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрия Шляхтина…
Общество
Московский городской суд отменил принятое ранее Мещанским районным судом Москвы решение о передаче дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова в прокуратуру.
Жаркое из блогов
О том, что "прогнило что-то в Датском королевстве", сотни лет назад говорил Марцелло. И периодически оттуда пованивает по сю пору. А так как гадать на датской гуще…
Общество
Депутаты Госдумы одобрили законопроект о взаимозаменяемых лекарствах. Законопроект вводит понятие взаимозаменяемых лекарств и условия их закупки, можно будет лекарства…
Общество
Спортивный комментатор Василий Уткин и генпродюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки устроили перепалку в соцсети. Уткин опубликовал в Инстарам видео, как девушка в туфлях…
В мире
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной. По его мнению, решение конфликта в Донбассе зависит…
Певица Жанна Фриске заболела сразу после родов, медики диагностировали у одной из самых красивых звезд российского шоу-бизнеса рак мозга. Бывшая солистка группы…
Жаркое из блогов
В Библии есть много фраз, которые прочно вошли в наш разговорный обиход, стали пословицами и поговорками. Обычно эти фразеологические обороты понятны всем, не вызывают…
Известный певец Сергей Лазарев рассказал, как его сын Никита относится к маленькой сестре Ане. Недавно артист сообщил, что год назад в его семье произошла большая радость…
Редактору «РИА Новости» тренинг для военных корреспондентов показался слишком жестоким, и он написал заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело, но его за это…
Глава Временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал условия для вовлечения Соединенных Штатов Америки…
Специалисты из Италии рассказали, какие меры могут помочь снизить риск развития бесплодия от использования мобильных устройств. Оказывается, смартфон нельзя носить вблизи…
Узбекский футбольный клуб «Пахтакор», досрочно выигравший чемпионат страны 2019 года, построит современный стадион в центре Ташкента. Об этом АН рассказал генеральный…
Политика
Во вторник, 8 октября, стало известно о назначении нового директора Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующая информация к настоящему моменту опубликована…
В казанских соцсетях появилось фото мужчины, занимающегося развратными действиями в автобусе. В комментариях люди пояснили, что его видели не один раз.
Следком проводит проверку в одной из школ столицы Марий Эл Йошкар-Оле. Там на уроке физкультуры скончался восьмилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба…
Во вторник, 8 октября, стало известно, что на Майорке в Испании скончался российский турист. Происшествие случилось сегодня около 6.30 утра по местному времени…
Узбекский футбольный клуб «Пахтакор» планирует продолжить сотрудничество с главным тренером Шотой Арвеладзе. Об этом «Аргументам недели» рассказал генеральный директор…
Во вторник, 8 октября, стало известно, что арестован обвиняемый в лишении жизни студентки в Домодедово. Ранее следователи предъявили обвинение в убийстве…
Сегодня стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по физике за 2019 год. Согласно последней информации, трое ученых получат награду за свои работы и достижения…
Роструд напомнил о последних длинных выходных в текущем году. В ведомстве во вторник, 8 октября, напомнили, что россияне смогут больше отдыхать в ноябре в связи…
Среди 8 млн анкет взломанной базы «Билайна» есть логины, по которым свой домашний интернет регистрировал российский блогер Илья Варламов. Недоброжелатели могли…
Жаркое из блогов
Как леса и посадки новых лесов могут повлиять на климат? Если посадить лес, скажем, в Сахаре, насильно посадить, это поможет образоваться там дождям или нет?
Общество
В Челябинске мужчину осудили на 15 лет за изнасилование 15-летней девочки. Девушка выросла и почти через 4 года осознала, что сломала жизнь человеку и решила признаться…
Медики рассказали, что анемия имеется у примерно 2 млрд граждан во всем мире, а появляется она из-за низкого уровня эритроцитов. Среди основных симптомов: бледность кожи…
В Индии четыре человека погибли при попытке сделать эффектное селфи. В полиции в минувший понедельник, 7 октября, сообщили, что данное происшествие случилось у дамбы…
Общество
Дикие и агрессивные. Жители республики Татарстана заметили новых грызунов. Они появились в многоэтажках с приходом зимы. Об этом сообщают местные СМИ.
Телеведущая Ксения Бородина трое суток провела в больнице со своей дочерью Марусей. Ранее стало известно, что десятилетняя девочка была экстренно госпитализирована…
Сотрудники МЧС спасли жителя Нижнего Новгорода, который повис на карнизе 11 этажа из-за вспыхнувшего в квартире пожара. Соответствующую информацию предоставили во вторник…
Посещение туалетов на всех российских вокзалах станет бесплатным. Во вторник, 8 октября, сотрудники пресс-службы Дирекции железнодорожных вокзалов, нововведения начнут…
Общество
В Якутске крупное ЧП в следственном изоляторе. Покончил с собой один из обвиняемых по громкому уголовному делу об аварии на шахте «Мир», когда из-за затопления под землей…
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Российской Федерации Евгений Брюн утром во вторник, 8 октября, рассказал, почему на Чукотке зафиксирована высокая…
Cервис путешествий Туту.ру запускает шестой раунд голосования на самое веселое название населенного пункта России. С Дальнего Востока возвращаются в Центральную Россию…
Глава Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 8 октября, сделал важное заявление. По словам политика, действующий президент Украины Владимир Зеленский намерен…
В матче ЦСКА – «Ростов» (1:3) первый гол гости забили (Хорен Байрамян), разыграв комбинацию после углового удара. Событие для еженедельника «Аргументы недели»…
Бразильские студенты обнаружили на атлантическом побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку с посланием на русском языке. Впоследствии выяснилось, что письмо было написано…
Президент Национальной федерации бадминтона России Сергей Шахрай предложил включить бадминтон в программу Зимних Олимпийских игр. С такой идеей он выступил на заседании…
"Гадалка" из интернета выманила у москвича два миллиона рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по столице сообщили, что в минувший понедельник мужчина обратился в полицию…
Под Омском семилетний мальчик был экстренно доставлен в медицинское учреждение с алкогольным отравлением. Соответствующую информацию во вторник, 8 октября, предоставили…
Правительство Латвии поддержало полный переход на обучение на латышском языке. На всех уровнях образования. Агентство Kantar провело опрос латвийцев на предмет данной…
В ГСУ СК России по Московской области во вторник, 8 октября, назвали причину смерти известного российского актера Дмитрия Марьянова. Артист ушел из жизни в октябре 2017…
Москвичка Алена Попова подала в Московский суд иск с требованием признать распознавание лиц системой городского видеонаблюдения незаконным. Попова считает, что…
Всемирно известный американский актер Джим Керри опубликовал в социальной сети карикатуру на беседу президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с украинским…
Источники утром во вторник, 8 октября, сообщили, что актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Ранее в СМИ появилась информация о том, что звезда…
Происшествия
У жителя Москвы похитили сумку, в которой находились 7 миллионов рублей. Соответствующую информацию утром во вторник, 8 октября, предоставили сотрудники пресс-службы…