Пушков назвал условия для участия США в урегулировании на Украине

Глава Временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал условия для вовлечения Соединенных Штатов Америки в урегулировании конфликта в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" по Украине пока не находят поддержки среди участников.

Пушков в рамках международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" назвал интересной мысль лидера Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости подключить Вашингтон к процессу обсуждения. Ранее с аналогичной идеей выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Сенатор, однако, заметил, что пока Соединенные Штаты к данному вопросу особого интереса не проявляют.