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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Пушков назвал условия для участия США в урегулировании на Украине

, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков назвал условия для участия США в урегулировании на Украине
фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Глава Временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал условия для вовлечения Соединенных Штатов Америки в урегулировании конфликта в Донбассе.
 
По словам сенатора, Вашингтону следует продемонстрировать смену политики, которая в настоящий момент имеет дестабилизирующий характер, передает РИА "Новости".
 
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" по Украине пока не находят поддержки среди участников.
 
Пушков в рамках международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" назвал интересной мысль лидера Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости подключить Вашингтон к процессу обсуждения. Ранее с аналогичной идеей выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Сенатор, однако, заметил, что пока Соединенные Штаты к данному вопросу особого интереса не проявляют.
ЕТ

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