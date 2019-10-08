Российский турист погиб на Майорке

Во вторник, 8 октября, стало известно, что на Майорке в Испании скончался российский турист. Происшествие случилось сегодня около 6.30 утра по местному времени в муниципалитете Санта-Маргарита.

Согласно последней информации осведомленных источников, по неустановленным причинам 68-летний россиянин упал с террасы своего номера в гостинице, расположенного на четвертом этаже. Как сообщает сегодня издание ABC , мужчина выпал на дорогу.