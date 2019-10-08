В Индии четыре человека погибли при попытке сделать эффектное селфи. В полиции в минувший понедельник, 7 октября, сообщили, что данное происшествие случилось у дамбы в индийском штате Тамилнад.



Установлено, что молодожены Прахбу, Ниведита и их родственники Канита, Снеха, Уварани и Сантош фотографировались вместе у дамбы.