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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В Индии четыре человека погибли при попытке сделать эффектное селфи

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

В Индии четыре человека погибли при попытке сделать эффектное селфи
фото: pixabay.com
В Индии четыре человека погибли при попытке сделать эффектное селфи. В полиции в минувший понедельник, 7 октября, сообщили, что данное происшествие случилось у дамбы в индийском штате Тамилнад.
 
Установлено, что молодожены Прахбу, Ниведита и их родственники Канита, Снеха, Уварани и Сантош фотографировались вместе у дамбы.
 
В какой-то момент пятеро из них упали в воду. Прахбу прыгнул в воду и спас свою новоиспеченную супругу, а остальные люди погибли. Как сообщает издание Times of India, позже их тела были обнаружены и отправлены на вскрытие в морг. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
ЕТ

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