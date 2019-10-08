Лукашенко сообщил о намерении Зеленского решить конфликт в Донбассе

Глава Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 8 октября, сделал важное заявление. По словам политика, действующий президент Украины Владимир Зеленский намерен урегулировать конфликт на востоке страны.

Лукашенко убежден, что в настоящий момент конфликт в Донбассе можно решить, поскольку "диагноз уже установлен", а также известно, "какое нужно лечение". По мнению белорусского лидера, надо лишь начать.