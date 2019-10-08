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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Лукашенко сообщил о намерении Зеленского решить конфликт в Донбассе

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко сообщил о намерении Зеленского решить конфликт в Донбассе
фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Глава Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 8 октября, сделал важное заявление. По словам политика, действующий президент Украины Владимир Зеленский намерен урегулировать конфликт на востоке страны.
 
Лукашенко убежден, что в настоящий момент конфликт в Донбассе можно решить, поскольку "диагноз уже установлен", а также известно, "какое нужно лечение". По мнению белорусского лидера, надо лишь начать.
 
Александр Лукашенко подчеркнул, что Владимир Зеленский не всемогущий, поскольку ему "ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет". Однако глава Белоруссии уверен в том, что украинский президент хочет решить данную проблему, передает ТАСС.
ЕТ

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