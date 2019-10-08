На пляже в Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков

Бразильские студенты обнаружили на атлантическом побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку с посланием на русском языке. Впоследствии выяснилось, что письмо было написано советскими моряками.

Бутылку на пляже пинал десятилетний брат одного из отдыхающих, когда компанию молодых людей заинтересовала находка. Они вынули бумагу из емкости, но не смогли прочитать текст, сообщает телекомпания Globo . Позже снимок послания был опубликован в сети и знающие русский язык перевели его.

Адресовано письмо тем, кто "не поленился выловить бутылку". Подчеркивается, что она была распита моряками вопреки приказам и постановлениям МРХ и правительства. Предполагается, что МРХ – это Министерство рыбного хозяйства СССР, а под приказами и постановлениями подразумевалась антиалкогольная кампания, которая началась после прихода к власти Михаила Горбачева в 1985 году.