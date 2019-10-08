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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Политолог оценил вероятность выхода США из Договора по открытому небу

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог оценил вероятность выхода США из Договора по открытому небу
фото: pixabay.com

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк во вторник оценил сообщения о возможных планах администрации Трампа выйти из Договора по открытому небу.

Данюк заявил, что Трамп и его команда хотят сохранить тренд на выход США из различных договоров и обязательств, касающихся военно-политических вопросов. В беседе с RT эксперт отметил, что выход из Договора по открытому небу более чем возможен.

Политолог подчеркнул, что это может носить деструктивный характер, поскольку такой шаг может привести к значительно большей эскалации международных конфликтов.

ЕТ

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