Политолог оценил вероятность выхода США из Договора по открытому небу

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк во вторник оценил сообщения о возможных планах администрации Трампа выйти из Договора по открытому небу.
Данюк заявил, что Трамп и его команда хотят сохранить тренд на выход США из различных договоров и обязательств, касающихся военно-политических вопросов. В беседе с RT эксперт отметил, что выход из Договора по открытому небу более чем возможен.
Политолог подчеркнул, что это может носить деструктивный характер, поскольку такой шаг может привести к значительно большей эскалации международных конфликтов.