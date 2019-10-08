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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Пушков: в Евросоюзе устали от санкций

, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков: в Евросоюзе устали от санкций
фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Глава комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в Европейском Союзе уже устали от санкций. По его словам, у Европы есть желание уходить в новый цикл отношений с РФ.
 
Ранее российский сенатор побывал на 15-й конференции европейских регионов и городов в Зальцбурге и поучаствовал в панельной дискуссии по Украине.
 
Пушков заметил, что в австрийской аудитории наблюдалась усталость от конфликта между ЕС и Россией, а также от санкций. Сенатор заметил, что подобные настроения в настоящий момент сильны в Италии, Франции, Греции, Испании, на Кипре, а также в Словении, передает РИА "Новости".
 
По словам Алексея Пушкова, сейчас европейцы имеют сложные отношения с администрацией президента США, в то же время нарастает мощь Китая. В подобных условиях Россия является единственным надежным партнером для Европы.
ЕТ

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