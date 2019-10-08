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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Депутат Госдумы Юмашева высказалась о своем допросе в аэропорту Нью-Йорка

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Юмашева высказалась о своем допросе в аэропорту Нью-Йорка
фото: pixabay.com
Депутат Госдумы Инга Юмашева во вторник высказалась о допросе, которому ее подвергли в аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР. Инцидент произошел, когда политик прибыла в Соединенные Штаты Америки.
 
Юмашева назвала случившееся "неприятным явлением". Депутат также заметила, что подобные инциденты становятся тенденцией в российско-американских отношениях. По ее мнению, невыдача виз российской делегации для участия в Генассамблее ООН, невозможность сотрудников МИД отправиться на "Форт-Росс" в Калифорнию и история с допросом являются звеньями одной цепи, передает телеканал "Россия-24".
 
Ранее российская сторона потребовала от Госдепа разъяснить причины инцидента с Ингой Юмашевой и направило ноту протеста.
ЕТ

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