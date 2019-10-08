//В мире 13+
Депутат Госдумы Юмашева высказалась о своем допросе в аэропорту Нью-Йорка
8 октября 2019, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
8 октября 2019, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]
Глава российского Министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Марком Эспером. Переговоры состоялись в понедельник…
Украинский философ Сергей Дацюк заявил, что Киев должен «ударить в спину» Российской Федерации. Подобным образом, по мнению эксперта, Москва поступила с Украиной после…
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Грузовое движение по железной дороге в Крым запустят в июне 2020 года, а не в декабре 2018, как планировалось ранее. В Минтрансе уточнили, что график пассажирского движения по Крымскому мосту не меняется.
Грузовое движение по железной дороге в Крым запустят в июне 2020 года, а не в декабре 2018, как планировалось ранее…
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Есть два способа стать первым. Простой, но очень энергозатратный…
В сентябре премьер-министр Дм. Медведев продемонстрировал удивительные…
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155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863–1864…
С момента присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом…
В Министерстве экономического развития предложили в следующем году повысить налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом сказано в тексте законопроекта…
В Росстате во вторник сообщили, что количество мигрантов в России в этом году бьет все рекорды. За первые семь месяцев 2019 года миграционный прирост…
Томские ученые зафиксировали взрыв "климатической бомбы" на территории России. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет…
Происшествия
У жителя Москвы похитили сумку, в которой находились 7 миллионов рублей. Соответствующую информацию утром во вторник, 8 октября, предоставили…
Депутат Госдумы Инга Юмашева во вторник высказалась о допросе, которому ее подвергли в аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР. Инцидент произошел, когда политик прибыла…
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что операция на севере Сирии может иметь дестабилизирующие последствия для самой Турции, всего региона…
Звезда сериала "Счастливы вместе", известная актриса Наталья Бочкарева вышла на связь после сообщений об исчезновении. Артистка побеседовали с журналистами и рассказала…
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в минувший понедельник сообщил, что в стране были разработаны новые вооружения, возможностей которых "никто не может…
Специалисты МЧС рассказали, как правильно подготовить дачный дом к зиме, чтобы уберечь его от пожара. Спасатели назвали несколько ключевых правил, которые следует…
На сайте Change.org создана петиция с требованием вернуть на родину задержанную в Иране журналистку Юлию Юзик. Петиция адресована послу Ирана в России.
Итальянский велосипедист Джованни Яннелли умер после гоночного заезда. Молодой человек не смог доехать до финишной черты 100 метров. О трагедии сообщили в La Gazetta…
В МИД России высказались по поводу недавнего заявления министра образования Украины Анны Новосад о том, что к 2020 году все русскоязычные школы страны будут переведены…
В Курске в понедельник, 7 октября, вечером дорожно-транспортное происшествие произошло на Магистральном проезде, в районе дома № 10. В результате ДТП погибли два человека…
В Соединённых Штатах оценили влияние России в Черном море. Отмечается, что Черноморский регион представляет собой место конкуренции России и Запада.
В Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра имени Блохина на Каширке в Москве будут массово…
Владимир Соловьев дал совет коллеге Ксении Собчак, чем заняться после свадьбы в "медовый месяц". Собчак вынудила Соловьева дать ей рекомендацию побольше обращать…
Президент США Дональд Трамп собирается отомстить Турции. Он в Twitter написал угрозу Анкаре уничтожить экономику Турции. Американский лидер пригрозил на фоне подготовки…
Семь объектов региональной собственности подготовлены к продаже. Среди них снова яхта «Виктория», приобретенная при бывшем губернаторе Викторе Ишаеве.
Осенью многие начинают жаловаться на недостаток энергии, упадок сил и даже наступающую депрессию. Солнечных дней становится катастрофически мало, а дождливая погода…
Анна Михалкова опубликовала в Инстаграм смелое фото. 45-летняя Анна, мама троих детей, на фото без грамма косметики. И выглядит как подросток. Или как ее младшая сестра…
Специалисты в области здравоохранения рассказали, какие правила необходимо соблюдать, чтобы снизить риск инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится…
И вновь латвийская компания airBaltic дала повод о себе говорить. Но теперь в «компании» с аэропортом «Рига». Данные объекты «не угодили» музыкальному критику Артемию…
В Казани в здании тира республиканского Министерства внутренних дел (МВД) погиб сотрудник правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства смерти…
Претворение в жизнь соглашений, касающихся урегулирования конфликта на территории Донбасса, не следует расценивать как установление мира между Украиной и Россией. Такое…
Американский президент Дональд Трамп уверен, что Россия и Китай оказались недовольны выходом американских войск из северной Сирии, где они находились с 2014 года.
Общество
Пока многие СМИ взахлеб цитировали слова Германа Грефа, что утечка из Сербанка составляет всего 200 фамилий, в даркнете свободно распространяется ссылка, по которой можно…
Врач-кардиолог, ведущая программы про здоровье на Первом канале, профессор Елена Малышева дала несколько советов, как идеально пить кофе. По оценке теледоктора, кофе…
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Александр Новак назвал справедливую цену нефти — 50 долларов за баррель. По словам главы Минэнерго, про 100 долларов за баррель можно забыть, бюджет сверстан исходя…
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Фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» долго не мог выйти в прокат в России: весной 2014 года его включили в основную программу Каннского кинофестиваля, в ноябре его показали…
Беларусь планирует "нормальный, полноценный визит" Александра Лукашенко в Европу. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей предположил, что Лукашенко совершит визит…
Несколько дней назад стало известно, что персональные данные многих клиентов сотовой компании «Билайн» оказались в свободном доступе. В «Билайне» признали, что в сеть…
Ранее стало известно, что глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября текущего года на 4,3% увеличивается сумма денежного вознаграждения…
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Как известно, взрослый лось отрыгивает в год столько метана, сколько эквивалентно 2100 кг двуокиси углерода, способствуя тем самым глобальному потеплению. Это в два…
Устанавливается причина смерти ученого в лесу. Доктор физико-математических наук, научный сотрудник Института химической физики имени Семенова РАН Владимир Буравцев…
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Следственный комитет начал проверять сотрудников ГИБДД Кирова, которые сначала поймали, а затем отпустили местного судью. Их подозревают в превышении должностных…
Суд приостановил действия лицензии учебного заведения из-за нарушений. Учителя говорят, что все нарушения устранены и просят снять ограничения.
Капитан команды КВН «Сборная Снежногорска» Сергей Жариков сообщил о смерти участницы команды Евгении Жариковой. В сентябре у неё обнаружили четвертую стадию рака.
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Общество
В Кирове полиция остановила машину местного судьи, он возвращался после собственной свадьбы. Был за рулем не трезв, а потому попытался сбежать. Поймали и оформили…
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Планировавшийся на 7 октября отвод войск сорвался. Националисты отказались оставлять позиции. Виновником назван официальный Киев.
Выступление Греты Тунберг на саммите ООН породило множество споров. Кто-то считает, что за ней стоят крупные организации и политические объединения. Расскажем о том, как…
США отводят свои войска от двух наблюдательных пунктов на границе Турцией и подконтрольной курдам территории. Накануне официальная Анкара объявила о выходе…
Сегодня, 7 октября, свой 67-летний день рождения отмечает президент России Владимир ПУТИН. Поздравления главе государстве адресовали глава Крыма Сергей АКСЕНОВ и врио…
Общество
Грудинин судится с врачами, которые признали его жену инвалидом второй группы. И все из-за развода, ведь по закону недееспособному супругу полагается 2/3 имущества…