Депутат Госдумы Юмашева высказалась о своем допросе в аэропорту Нью-Йорка

Депутат Госдумы Инга Юмашева во вторник высказалась о допросе, которому ее подвергли в аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР. Инцидент произошел, когда политик прибыла в Соединенные Штаты Америки.

Юмашева назвала случившееся "неприятным явлением". Депутат также заметила, что подобные инциденты становятся тенденцией в российско-американских отношениях. По ее мнению, невыдача виз российской делегации для участия в Генассамблее ООН, невозможность сотрудников МИД отправиться на "Форт-Росс" в Калифорнию и история с допросом являются звеньями одной цепи, передает телеканал " Россия-24 ".