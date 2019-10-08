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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Пентагон: операция на севере Сирии создает риски для самой Турции

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

Пентагон: операция на севере Сирии создает риски для самой Турции
фото: pixabay.com

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что операция на севере Сирии может иметь дестабилизирующие последствия для самой Турции, всего региона, а также за его пределами.

Власти США подчеркнули, что не поддерживают операцию на севере Сирии и не будут вовлечены в нее. В заявлении Пентагона также говорится, что Вашингтон будет работать с союзниками по Североатлантическому альянсу и международной коалиции, напоминая Анкаре о возможных последствиях данной операции, передает ТАСС.

Напомним, накануне глава Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали отводить свои войска с северо-востока Сирии, где Анкара планирует провести операцию по созданию зоны безопасности.

ЕТ

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